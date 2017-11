Dire que l'on attend son premier album avec impatience serait un euphémisme. Petit Biscuit n'aura eu aucun mal à se faire une place dans le paysage électro et ce, malgré son âge. Avec Sunset Lover, le DJ a prouvé que le talent n'était absolument pas relatif à l'âge, bien au contraire. Après un premier EP applaudi par la critique et par le public et surtout, après une tournée des festival (on se souvient de Musilac et de Garorock), Petit Biscuit a enchaîné les hits pour présenter ce premier opus. Il y a d'abord eu Waterfall ft. Panama et ensuite, Beam. A 24 heures de la sortie de Presence, le voilà qui nous offre Problems (avec Lido, cette fois).

Visiblement, cet album s'annonce plein de collaborations - et on n'en attendait pas moins. La techno house qui fait la marque de Petit Biscuit est toujours là, nous faisant presque oublier l'hiver ambiant (on ne va pas se mentir, Petit Biscuit, signe les soundtrack de nos étés). Avec Problems, il montre surtout que l'attente en valait la peine. D'accord l'album aura un peu de temps à sortir mais normalement, il ne devrait pas décevoir. Verdict le 10 novembre avec Presence !