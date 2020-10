Petit Biscuit prend de la hauteur avec la sortie de Parachute

À tout juste 20 ans, Petit Biscuit s'apprête à dévoiler au monde entier son second album intitulé Parachute. Parti se ressourcer aux États-Unis et en Islande, où il a pu s'octroyer du temps pour la réalisation de son opus, le jeune homme nous revient plus en forme que jamais. Actuellement en pleine promotion pour son dernier projet, il en a profité pour nous accorder une interview exclusive à retrouver sur les réseaux sociaux de Virgin Radio. L'occasion pour lui de se confier sur le tourbillon de ces dernières années, l'immense succès de son titre Sunset Lover ou encore la folie de se tournées aux quatre coins du globe. Et il faut dire qu'en cinq ans, l'artiste originaire de Normandie a eu le temps d'en voir de toutes les couleurs... Des découvertes, des épreuves, des rencontres, des voyages, une introspection nécessaire qui mènent aujourd'hui à Parachute, un album en neuf titres. On vous laisse l'écouter par vous-même.

Pour la toute première fois de sa jeune mais déjà longue carrière, Petit Biscuit a décidé de poser sa voix sur certains de ses nouveaux titres. Parmi les premiers extraits à bénéficier d'une exposition médiatique et d'un clip, Burnin (voir ci-dessous) nous raconte l'histoire d'un couple de "sex friends" dans lequel l'un des deux tombe amoureux de l'autre. Et même si Mehdi Benjelloun, de son vrai nom, nous assure qu'il n'y a rien d'autobiographique là-dedans, le titre se veut plus réaliste que jamais lorsqu'il chante que "son corps se met à brûler lorsque tu te déshabilles". Désormais beaucoup plus mâture et très conscient des mauvais côtés du monde dans lequel il évolue, le DJ et producteur nous revient avec un album aux multiples thèmes sur lequel il a décidé de prendre un virage musical sans précédent. Un projet audacieux que l'on applaudit !