Petit Biscuit : Presence, son premier album est disponible 

Après avoir donné un dernier avant-goût de son album avec le titre Problems feat Lido, Petit Biscuit dévoile enfin son premier album. Un opus où l'on retrouve le titre qui l'a révélé au grand public, l'incontournable Sunset Lover, les singles Waterfall feat Panama ou encore Gravitation, sa première collaboration officielle avec Møme. Celui qu'on a longtemps décrit comme l'un des petits prodiges de l'électro, de par son jeune âge et sa dextérité, entre dans l'âge adulte avec Presence. Ce vendredi 10 novembre est hautement symbolique pour Petit Biscuit qui fête ses 18 ans ! C'est un joli cadeau qu'il partage avec ses fans, 14 chansons qui marque sa mue en jeune homme.

Presence, oscille entre chansons interprétées par des featurings ( Waterfall, Wake Up), titres chantés par Mehdi lui même (On The Road, Forever Being) et morceaux de pure musique (Beam, le sublime et éponyme Presence). Au sujet de ce premier album Petit Biscuit explique " Presence est inspiré des moments exceptionnels que j'ai pu vivre depuis l'ascension de mon projet. Le bonheur, le stress, l'adrénaline, la fatigue, l'amour, l'envie m'ont permis de créer un album très divers, avec beaucoup de poésie tout autant que de pulsions." Presence confirme que Petit Biscuit fait partie de la relève de la french touch, ce n'est que le début de sa carrière mais son avenir s'annonce définitivement prometteur.