Petit Biscuit : Gagnez vos places pour assister à son concert le 21/11 au Zénith de Paris

Petit Biscuit sera sur la scène du Zénith de Paris le 21 novembre prochain. Un événement Virgin Radio pour lequel on vous a fait gagner des places via un jeu web il y a quelques semaines. Vous n'aviez pas gagner à ce moment là ? Bonne nouvelle on vous offre les dernières places pour le show sold out de Petit Biscuit avec un ultime jeu ! Dès que vous entendez le signal sur l'antenne de Virgin Radio, contactez l'antenne par SMS au 71213 code LIVE (2 x 0,65€, hors coût d'un sms) dans les dix minutes qui suivent. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et repartiront avec deux places pour assister au concert de Petit Biscuit le 21 Novembre au Zénith de Paris.

Le concert de Petit Biscuit au Zénith de Paris le 21 novembre n'est à ne manquer sous aucun prétexte. Ce sera l'occasion de découvrir en live le premier album de Petit Biscuit, Presence, sorti vendredi dernier. Vu les tubes et petits pépites qu'il contient, on peut vous assurer que vous allez passer un bon moment, un très bon moment même ! Bonne chance à tous, ne loupez pas le signal et n'oubliez pas de consulter le règlement.