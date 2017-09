Petit Biscuit en tournée des Zéniths avec Virgin Radio

Toujours plus de concerts et de plaisir avec Virgin Radio ! Si votre radio préférée accompagnera London Grammar pendant sa mini tournée française, aujourd'hui nous avons une autre bonne nouvelle : Petit Biscuit s'apprête à faire la tournée des Zéniths dans toute la France et c'est bien sûr avec Virgin radio que ça se passe ! Plus le temps passe, plus le prodige de l'électro gagne la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est avec une série de Zéniths que l'artiste français va fêter ça ! En effet, Petit Biscuit jouera au Zénith de Lille le 14/11, au Zénith de Nantes le 16/11, puis au Zénith de Toulouse le 20/11 avant de terminer par le Zénith de Paris le 21/11. Quatre dates exceptionnelles de Petit Biscuit à ne pas manquer si vous êtes dans le coin !

Après avoir séduit le monde entier avec le titre "Sunset Lover" il y a plus de deux ans, Petit Biscuit a fait un bon bout de chemin. Désormais connu de tous dans son domaine, le jeune homme nous faisait danser encore avec "Gravitation", aux côtés de Møme et Isaac Delusion. Comment résister à autant de beauté en 3:37 minutes ? C'est tout simplement impossible... On vous encourage donc à aller voir Petit Biscuit sur scène au mois de novembre pour sa tournée des Zéniths ! Comptez sur nous, on sera au premier rang.