Petit Biscuit en tournée dans toute la France avec Virgin Radio

En novembre prochain Petit Biscuit entame une tournée avec des dates très importantes et Virgin Radio est bien évidemment partenaire de cet événement. Virgin Radio est l'une des premières radio à avoir diffusé Sunset Lover, il est donc fort probable que vous ayez découvert le petit prince de l'électro sur notre antenne ! C'est donc une superbe tournée des Zenith que nous prépare Petit Biscuit en novembre avec une date au Zénith Arena de Lille ( 14/11), le 16/11 au Zénith de Nantes Metropole, le 20/11 au Zénith de Toulouse avec un final le 21/11 au Zénith de Paris La Villette. Que vous ayez eu la chance de voir le DJ en live lors d'une édition d'Electroshock ou pas, on vous recommande de prendre vos places sans plus attendre !

L'année 2017 s'annonce intense pour Petit Biscuit, car s'il prépare une tournée des Zénith pour le mois de novembre à seulement 17 ans, le jeune homme est actuellement en terminale S et doit aussi préparer... son baccalauréat ! Espérons qu'il est le temps, comme il nous l'avait confié en interview, de finir de peaufiner son album pour une sortie avant la tournée de novembre. On ne serait pas contre pouvoir profiter du premier album studio de Petit Biscuit lors de cette tournée exceptionnelle. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur internet et dans vos points de ventes habituels.