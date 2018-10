Petit Biscuit dévoile Suffer et Safe, deux nouveaux morceaux taillés pour le dancefloor ! 

Le jeune DJ originaire de Rouen a gâté ses fans ainsi que tous les amateurs de musique électronique avec la sortie simultanée de non pas un mais deux morceaux. Petit Biscuit est sans doute l'un des noms que l'on retiendra encore pour longtemps. Du haut de ses dix huit ans, il a su conquérir le monde entier avec son premier album Presence et continue de ravir les cœurs. Celui qui s'est illustré au Coachella et au Sziget Festival fait de nouveau sensation avec Suffer et Safe. Pour ce premier titre, Petit Biscuit s'est entourée de l'auteure-compositrice et interprète suédoise SKOTT. Un choix plutôt efficace puisque la voix de la chanteuse adoucie la véritable explosion de son. De son côté, Safe n'a rien a envier à son prédécesseur. En effet, plus mélodieux et moins boomerang, le titre fait le travail à merveille et il n'est pas difficile de se laisser convaincre. En somme, les deux morceaux taillés pour le dancefloor mais aussi pour les ondes. On vous invite à les découvrir, ci-dessous !