Petit Biscuit dévoile son nouveau tube We Were Young !

Il est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération ! A seulement 19 ans, Petit Biscuit s'impose déjà parmi les gros poissons de l'électro. Et il l'a déjà prouvé. Avec Sunset Lover, son tube au succès planétaire, il a fait de Presence, son premier album, un disque d'or. Une carrière certes précoce mais qui n'enlève rien de son talent. Et c'est pour nous refaire danser tout l'été que le jeune homme originaire de Rouen s'associe au chanteur JP Cooper. Le duo nous délivre We Were Young, un titre solaire et dansant. On écoute.

"We Were Young est un hymne à un amour beau et innocent... peut-être trop beau pour être vrai. We Were Young est un gros mélange de mes influences pop et électroniques, presque Gospel sur les refrains. Travailler avec JP Cooper sur les mélodies et paroles de ce son a été un gros plaisir. Son timbre si particulier apporte beaucoup de fraîcheur dans une production assez électronique." affirmait le DJ sur son compte Facebook. Visiblement très investit dans son projet, Petit Biscuit devrait prochainement nous rendre visite dans les studios de Virgin Radio. On vous en dit un peu plus très vite !