Petit Biscuit : Demain, le clip événement de son duo avec Big Flo et Oli ! 

On parlait il y a peu du nouveau morceau des deux frangins en collaboration avec le petit prodige de la scène electro, Petit Biscuit. Une association sur le hit Demain, dont la sortie audio s'est faite il y a plusieurs semaines.

Big Flo et Oli ont donc profité de leurs nombreux passages en festivals et de leur tournée pour s'appliquer au tournage du clip qui illustre le morceau. Et les garçons ont bien fait les choses puisqu'ils ont demandés à certains festivaliers de participer au clip. Chacun, protagoniste, sur une phrase du titre. L'idée n'est pas surprenante quand on sait que le duo est proche de ses fans. Mais elle reste toutefois très efficace puisqu'on se prend vite au jeu. Demain est un morceau estivale, taillé pour nos vacances ! La collaboration entre le rap et l'electro est tout simplement magique. Deux univers qui s'entrechoquent ! On vous laisse admirer le talent de Petit Biscuit mais celui de Big Flo et Oli qui ne démérite pas, non plus.