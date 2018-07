BigFlo et Oli en duo avec Petit Biscuit : quand le rap et l'électro s'entrechoquent 

Les deux frangins, Florian et Olivio, défendent depuis le mois d'avril et ce jusqu'en décembre, leur dernier album La vraie vie (2017) en parcourant les routes de France. Pour autant, malgré un agenda concert assez surchargé, cela ne les empêchent pas de nous surprendre de leurs nombreuses collaborations (on pense notamment à celle avec leur cher papa). La dernière en date, un duo avec Petit Biscuit, prodige de l'électro.

Les Toulousains enchaînent les dates aux quatre coins du pays et pour ajouter à leur consécration (un album qui atteint des sommet en terme d'écoutes), les rappeurs s'unissent donc à Petit Biscuit pour nous offrir Demain, un morceau alliant paroles sensées et sincères (amour et famille) et musicalité électronique. Le duo propose un mariage parfait entre rap posé et electro coloré.

Le titre est à découvrir d'urgence pour ceux qui l'ont pas encore écouté !