Petit Biscuit à Electroshock : Retrouvez son interview avant son set à Nantes

Il était l’une des têtes d’affiche de la soirée Electroshock à Nantes, Petit Biscuit nous a montré qu’il avait tout d’un grand vendredi soir au Zénith. Le jeune producteur de 17 ans seulement a délecté le public de sa musique douce et solaire, et assuré son set comme un chef, malgré les quelques problèmes techniques. Il nous a même dévoilé en prime deux nouveaux titres en exclusivité sur scène et a mis tout le monde d’accord, son passage sur la scène d’Electroshock constituait l’un des meilleurs moments de la soirée ! Quelques heures avant son set, Petit Biscuit est passé par le micro de Virgin Radio, l’occasion pour nous de lui poser quelques questions. Découvrez son interview !

Avant de monter sur la scène du Zénith, Petit Biscuit se disait « plutôt détendu », ce n’était pas son premier Electroshock, il sait à présent comment gérer le trac. Pour que tout le monde puisse se produire, les sets à Electroshock ne dure « que » trente minutes et pour le jeune artiste « jouer une demi-heure, c’est un challenge. » Et il l’a relevé avec brio ! En exclusivité, il nous confie qu’« il y a un album en préparation qui va raconter une belle histoire », mais toujours pas de date de sortie malheureusement… Pas de panique pour les Bretons qui l’auraient loupé vendredi dernier, Petit Biscuit vous rassure : « Je reviens en novembre au Zénith de Nantes ». À très vite !