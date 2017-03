Pete Doherty chante "What A Waster" avec son père sur scène pour son anniversaire (vidéo)

En pleine tournée européenne pour la sortie de son deuxième album solo Hamburg Demonstrations, Pete Doherty a fêté son 38e anniversaire hier dimanche 12 mars soir sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles. À cette occasion, le groupe de sa soeur Amy Jo & The Spangles est venu se produire avec l’enfant terrible (plus si enfant que ça maintenant) durant la soirée mais aussi son père qui est venu chanter avec le leader des Libertines le titre What A Waster en duo. Un joli moment surprise père/fils suivi d’un Happy Birthday To You entonné par tout le public et même un gâteau de circonstance. Une vraie petite soirée en famille !

Loin des projecteurs et des grandes scènes, Pete Doherty montre une fois de plus qu’il sait faire preuve d’une réelle sensibilité et proximité avec ses fans dans une ambiance plus intimiste. On se souviendra encore longtemps de son concert pour la réouverture du Bataclan où Pete Doherty avait fait revivre la salle après les tragiques évènements qui s'y sont produits. L'artiste britannique sera par ailleurs à l’affiche du festival Les Nuits Claires le vendredi 24 mars prochain au Palais de Tokyo - YOYO à Paris.