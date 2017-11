Perez : Walhalla avec Mathilde Fernandez dans les Coups de Cœur de la rédac’

L'avenir appartient définitivement à la nouvelle scène française. Après vous avoir fait voyagé en Suède la semaine dernière avec "I Believed in Us" de la pop star LÉON, Virgin Radio vous livre son nouveau coup de coeur hebdomadaire aujourd'hui qui se nomme Perez. Remarqué en 2013 avec son premier ep éponyme, le chanteur bordelais a fait depuis danser sa horde de fanatiques dans les recoins les plus sombres du dance floor. Son premier album Saltos, entre pop et électro, confirmait tout le talent qu'on lui soupçonnait (ne passez pas à côté de titres comme "La vie nouvelle", "Apocalypse" et "Gamine). Fin 2017, Perez fait son grand retour avec l'ep Le dernier tube de l'été sur lequel on retrouve le tube "Walhalla" en duo avec Mathilde Fernandez. C'est le coup de coeur de la rédac' !

Le nouvel ep de Perez, porté par le single "Walhalla", marque un virage en douceur vers l'électro qu'il avait déjà amorcé sur ses premiers projets. Le son est brut, glacial, percutant et surtout hypnotique jusqu'à nous transporter au Walhalla. Difficile de ne pas être absorbé dans le tourbillon infernal créé par Perez et Mathilde Fernandez, dans ce clip réalisé par PolarBear. Perez sera de retour en février 2018 avec un deuxième album (Cavernes) sur lequel on retrouvera son ami Berlinois Strip Steve (Boys Noize, Waxtefacts) à la production : "Nous avons passé de longues nuits à expérimenter dans son studio à Lichtenberg afin de faire cohabiter chant en français, samples, synthétiseurs et drum machines". Les jours seront de longues nuits blanches aux côtés du prince noir, et on ne pourrait pas plus se réjouir.