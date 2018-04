Votre vie n'a plus aucun sens parce que vous avez avalé la deuxième partie de La Casa de Papel ? Pire, vous pleurez parce qu'on n'aura pas de saison 3 ? On sait ce que c'est. Mais heureusement Netflix est une source inépuisable de nouvelles séries. Et ça tombe bien, la petite dernière de la plateforme est une pépite ! Alors on vous l'accorde, le plus souvent, quand on part sur un remake, on est pas forcément ouvert d'esprit. Mais on vous le promet, ce remake là, il vaut le détour.

Alors d'abord, on repart un peu dans le passé. Nous sommes dans les années 60 et une première série "Perdus dans l'espace" voit le jour. Après ça, dans les années 90 (en 1998 plus précisémment), un film voit le jour avec, au castin, Matt Leblanc (Friends) et William Hurt. Cette fois, en 2018, on se retrouve avec une toute nouvelle version du projet, une version dépoussiérée et qui, évidemment, dispose des moyens de son temps - et ça, ça fait toute la différence.

On suit donc la famille Robinson dans ses péripéties et au passage, on découvre des paysages magnifiques (ou plutôt des planètes). Aussi, les effets spéciaux sont à couper le souffle - ce qui devrait ravir les fans de sci-fi. En même temps, avec un budget adéquate, on peut faire des merveilles. Et ça tombe bien, la production a mis les moyens.

Côté casting, on frôle le cinq étoiles. Molly Parker et Toby Stevens campent les parents tandis qu'il est quasimment impossible de passer à côté de Max Jenkins (qui endosse le rôle de Will Robinson). Mais on ne va pas se mentir, ce qui nous a le plus frappé, c'est le changement entrepris par la production : Pour faire une bonne série, il faut un bon méchant - tout repose sur lui. On a eu Negan dans The Walking Dead, Kilgrave dans Jessica Jones... bref, tous les méchants doivent en imposer. Dans Lost in Space, c'est le Dr Smith qui se charge de faire vivre un enfer aux Robinson. Mais la petite nouveauté made in 2018, c'est que c'est UNE FEMME qui endosse le rôle (alors que dans les précédentes versions, le rôle était tenu par des hommes). Alors avec un choix pareil, on ne peut que s'incliner. Et d'ailleurs, Parker Posey est parfaite dans son rôle.

La bonne nouvelle pour ceux qui auraient déjà vu tous les épisodes disponibles, c'est qu'une nouvelle saison a déjà été commandée.