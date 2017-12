Peluche, mariage, sexe... le top insolite de l'année 2017

En douze mois, on a vu passer pas mal de news insolites (et drôles) sur la toile. Alors évidemment, en cette fin d'année, nous étions bien obligés de vous préparer un petit florilège. De la guerre de clichés entre Marion Cotillard et Guillaume Canet au conseil ultime pour ENFIN attraper une peluche dans les machines, voici le meilleur de 2017.

Vous n'avez jamais pu attraper une peluche dans une machine ? Bonne nouvelle, a trouvé la solution cette année. De rien !

Découvrez ce qui gêne les français pendant qu'ils font l'amour !

Imaginez un peu vous pointez à un mariage après avoir essayé on ne sait combien de tenues... pour mieux découvrir que d'autres invités sont habillés exactement de la même façon. L'angoisse.

Cette année, on est tombé sur le sosie vocal de Johnny Hallyday. Frissons garantis.

Vous n'avez pas pu passer à côté de la pub adorable signée Intermarché. Si vous l'avez manquée, on vous la remet.

Croyez-le ou non, la couleur des murs de votre chambre en dit beaucoup sur votre sexualité !

Il se lance dans un braquage... avant de se faire reconnaître !

Cette année, le couple Canet/Cotillard nous aura bien fait rire avec ses photos dossiers.

A quel âge les femmes ont-elles plus de chance d'être infidèles ? On a la réponse !

Et évidemment, 2018 nous réserve le même traitement : de l'insolite et du rire !