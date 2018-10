Peaky Blinders : une première image et le synopsis de la saison 5, dévoilés... 

La série britannique la plus adulée du moment a attaqué le tournage de sa cinquième saison et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est tous sur le qui-vive. Les informations se font assez rares et lorsque ces dernières daignent tomber, eh bien, tous les fans se ruent dessus. Et pour cause, Peaky Blinders a battu des records, notamment avec sa saison 4 -pleine de rebondissements.

Thomas Shelby, charismatique sur son destrier !

Après un finale en apothéose pour la quatrième saison, on attend avec impatience la saison 5, actuellement en tournage. Manchester est donc en ébullition depuis deux semaines... Mais que nous réserve le clan Shelby pour cette nouvelle saison ? La BBC soulève un peu le voile en dévoilant une première photo ainsi que le synopsis. La trame de cette saison 5 se situera après le krach boursier de 1929, au moment de la Grande Dépression qui a été marqué par une crise économique mondiale. En toile de fond ? Le fascisme que subit l'Europe à l'époque de l'après-guerre. Les politiciens joueront du désespoir du peuple et se rapprocheront de Tommy Shelby, Secrétaire du Roi, pour arriver à leur fin. Tommy devra faire des choix qui lui coûteront, sans doute cher... La malédiction Shelby, si on peut dire ! Concernant les spéculations sur l'arrivée d'Al Capone à Birmingham -ou autre, les détails restent très très flous.

Le retour de la famille Shelby est prévue pour le printemps 2019 sur la BBC et peu après sur Netflix et Arte. Il faudra donc se montrer patients !