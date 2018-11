Peaky Blinders : tout ce qu'on sait, à ce jour, sur la saison 5 !

Birmingham, terre de malfrats... Le clan Shelby n'a pas dit son dernier mot et compte bien imposer sa loi et ses ambitions. Pour cette nouvelle saison, la BBC One compte bien sur ses gangsters préférés pour divertir les troupes. Et pour cause, Peaky Blinders est l'une des séries les plus adulées outre-manche. La qualité scénaristique, le casting de prestige, les costumes et l'ambiance d'après guerre en font un véritable succès. C'est pourquoi la saison 5 est attendue comme le messie... Ou presque ! Petite piqûre de rappel sur ce qu'on sait de cette nouvelle saison.

Le tournage de la saison 5 a débuté au début de l'automne. Eh oui, le fait de savoir qu'on aura bientôt le clan Shelby sous les yeux réchauffe les cœurs et compense un peu l'ère glacière dans laquelle on se trouve en ce moment. Sous la direction d'Anthony Byrne à qui l'on doit notamment La Part Obscure et Mr Selfridge, la saison comptera 6 épisodes. Et comme pour les précédentes saisons, cette dernière alternera séquences rythmées, voire violente, et séquences psychologique. Un des point fort de la série, on doit bien avouer.

On connait les ambitions de Tommy Shelby et depuis son accession au poste de Secrétaire du Roi en fin de saison 4, on ne peut imaginer qu'il s'en contentera. La saison 5 de Peaky Blinders tournera donc davantage autour des manœuvres politiques. Les vraies, pas les mafieuses... Ou peut être même les deux, tiens ! L'ambiance des années 30 et plus particulièrement celle autour de la Grande dépression et du fascisme ambiant qu'à connu l'Europe. Tommy Shelby sera donc confronté à ses propres ambitions mais aussi à celle des autres politiciens et sera amener à faire des choix, pas toujours idéaux. Quitte à mettre en péril sa famille...

Rien de nouveau. Le casting original devrait reprendre du service. A l'exception de Joe Cole alias John Shelby. On aimerait le voir revenir, ne serait-ce qu'en flashback mais jusqu'ici, rien n'a été confirmé donc on part du principe qu'il n’apparaîtra pas dans cette nouvelle saison -on essaye de ne pas se faire trop d'illusions... Et alors qu'on pensait que Charlotte Riley reprendrait également son rôle de May Carleton, riche veuve à qui Tommy a confié sa jument, l'actrice laisse entendre qu'elle ne serait peut être pas de retour dans le clan Shelby : "Je ne pense pas que mon personnage reviendra. Je serai de retour dans l'instant [si on me le demandait] car je l'adore vraiment."

Des personnages en moins, certes mais l'arrivée de certains autres pallieront l'absence de Joe Cole et celle probable de Charlotte Riley. Il y a quelques temps, on apprenait que la jeune actrice Anya Taylor-Joy avait obtenu un rôle -encore inconnu, pour cette cinquième saison, d'autres noms ont fait leur apparition. On parlerait notamment de Sam Claflin (Hunger Games, Before You, Blanche Neige et le Chasseur...), Brian Gleeson (Mother!, Assassin's Creed), Kate Dickie (The Witch, Prometheus, Game Of Thrones), Neil Maskell (Le Roi Arthur), Emmett J. Scanlan (The Fall, Les Gardiens de la Galaxy) et Cosmos Jarvis (The Young Lady). Aucun n'élément sur leurs personnages n'a encore été révélé mais le casting vend quand même du rêve, non ? On a hâte !

Rendez-vous en 2019 pour la saison 5 de Peaky Blinders qui sera diffusée sur la BBC One et en France, sur Arte et Netflix.