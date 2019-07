Peaky Blinders : Regardez le trailer de la saison 5 qui annonce du lourd (VIDEO)

Tommy Shelby is back ! Et visiblement, il ne sera pas seul. C'est, comme à son habitude, entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs que le bandit repart pour de nouvelles aventures. Grâce à la vidéo du trailer sortie ce mardi 30 juillet, on a ainsi pu se donner une idée de ce qui se passera dans la saison 5 de la série anglaise diffusée depuis l'année 2013. Des images qui font froid dans le dos et qui nous font dire que l'on est pas prêts de s'ennuyer.

Désormais député membre du Labour Party (Parti Travailliste), Tommy va tenter d'emmener sa famille vers des affaires plus... honnêtes. Pas une mince à faire lorsqu'on connaît les antécédents. Nouvel arrivant dans cette saison 5, Sam Claflin. L'acteur interprétera le rôle de Oswald Mosley, un homme politique d'extrême-droite qui arrive en peu de temps à la tête de l'Union Britannique des Fascistes. Il vous faudra toutefois encore un peu de patience pour découvrir cette saison 5 de Peaky Blinders dont la date de sortie n'a malheureusement pas été annoncée.