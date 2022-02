Peaky Blinders, que réserve l'ultime saison ?

C'est probablement l'une des diffusions les plus attendues de cette année : après six saisons de bons et loyaux services, la série Peaky Blinders (à retrouver sur la BBC mais aussi sur Netflix) tirera bientôt sa révérence. Le 27 février prochain, la chaîne britannique offrira le tout premier épisode de cette ultime chapitre et évidemment, nombreux sont ceux qui se demandent quelle fin sera accordée à Tommy Shelby. Et justement pour le média NME, le créateur Steven Knight s'est confiée quant à cette sixième et dernière saison.

Peaky Blinders

"L'idée était de casser les codes"

"Le paysage industriel, les gens qui parlent chinois, l'homme à cheval, les gitans, le cow-boy, le grit urbain, l'histoire du gangster, le western. Nous voulions tout mélanger et créer quelque chose de nouveau", explique t-il ainsi. "Et puis, il y a Cillian (Murphy), la confiance qu'il a dégagé immédiatement dans cette scène d'ouverture - on a su qu'il allait faire en sorte que ça marche". Alors que cette saison est supposée clore l'histoire de Shelby, le créateur, lui, l'envisage plus comme un point de départ : "Ce n'est que la fin du commencement", précise t-il, "pas le début de la fin". Pour rappel, quelques spin-offs et un film seraient même en préparation.

Mais alors, qu'attendre de ces nouveaux épisodes ? Selon le réalisateur, cette sixième saison montrera "un homme qui se bat pour son âme". "C'est une plongée très profonde dans la psyché de Tommy Shelby". Il ajoute, toujours en évoquant le personnage : "[Les saisons] cinq et six donnent l'impression d'être une paire, et c'est ce qui m'a incité à revenir. Je veux savoir ce qui se passe dans ce domaine. Je veux savoir jusqu'où il doit descendre avant qu'il puisse s'en sortir et qu'on l'emmène vraiment jusqu'au bout. "

"Un homme qui se bat pour son âme".

Concernant la suite et ce qui se passera une fois cette dernière saison diffusée, le créateur affirme que "tant qu'il y aura un intérêt pour cet univers, nous continueront de le créer". Bien que le futur soit encore incertain, il affirme : "Ce que je peux dire cependant, c'est que si le film n'a jamais eu lieu, cette saison est une fin parfaite. Si c'est la dernière fois que vous voyez Cillian en tant que Tommy Shelby, alors c'est une très bonne façon de terminer l'arc des six saisons. Ensuite, avec le film, qui sait ?"

Patience, donc. Bien que le film. ne soit encore qu'un vaste projet, sachez que la sixième et dernière saison de Peaky Blinders entamera sa diffusion dimanche sur la BBC.