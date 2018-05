Peaky Blinders : La vraie histoire du gang de Birmingham

C’est la fascinante série britannique du moment, la saison 4 est actuellement diffusée sur Netflix et Arte, c’est bien entendu Peaky Blinders ! La première saison est sortie en 2013 mais c’est en ce moment que l’on en parle ! La série nous plonge au sein d’un gang de l’Angleterre de l’entre-deux-guerres et nous parle de la vraie histoire du gang de Birmingham. Histoire vraie donc car ce gang a réellement existé en Angleterre à la fin du XIXème siècle ! En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-Guerre. Le Parlement s'attend à une violente révolte, et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les "Peaky Blinders" par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans leurs casquettes, ils tirent principalement leur argent de paris et de vol. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville.

Le casting est ouf, Cillian Murphy, Tom Hardy chez les mecs et Helen McCrory chez les meufs. Et si la 4ème saison est actuellement diffusée sur Netflix et Arte en France, gratuit on est là, le créateur de Peaky Blinders est chaud pour 3 saisons de plus ! Donc vous avez le temps de vous y mettre, nous on est passés à côté donc on s’y met, mais bon on a un temps d’avance par exemple sur The Handmaid’s Tale, on peut pas tout avoir !