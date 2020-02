Peaky Blinders en production, Les Nouvelles Aventures de Sabrina saison 4 et Stranger Things débute son tournage... les news série !

Il y a des nouvelles qui font l'effet d'une alarme dans notre cerveau... C'est notamment le cas de la dernière actualité concernant le lancement du tournage de la saison 4 de Stranger Things. Parmi les séries les plus populaires de Netflix, le programme devrait donc entamer sa production dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce qu'a récemment affirmé Finn Wolfhard, l'un des acteurs de la série. Seulement voila, il semblerait que personne n'ait encore reçu de script... Une méthode extrême pour conserver le secret jusqu'au bout et éviter la moindre fuite.

Voilà des mois que les fans les plus aguerris attendaient avec impatience la troisième partie de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina ! Sorti le 24 janvier dernier sur la plateforme Netflix, le programme a donc aussitôt été "binge-watché" par ses nombreux adeptes. Une partie de huit épisodes d'une heure environ qui n'a pas manqué de replonger les spectateurs dans l'univers démoniaque de l'enfer et des monstres. Et alors que la saison s'est terminée sur ce que l'on appelle un "cliffhanger" (un type de fin ouverte destiné à créer une forte attente chez le public), les fans se posent déjà de nombreuses questions.

Si il y a bien quelque chose qui a tendance à exciter les fans de séries, ce sont les annonces impromptues liées à la sortie de leur programme favori. Et c'est notamment ce qui s'est produit avec Peaky Blinders, dont le réalisateur vient d'annoncer l'arrivée de la saison 6. En effet, Anthony Byrne a publié il y a quelques heures un cliché du script de l'épisode 1 de la prochaine partie de la célèbre série britannique. Et à en croire les informations disponibles sur la photo, cet épisode portera le nom de "Black Day" (Jour noir en français).