Peaky Blinders : de nouvelles photos de tournage, dévoilées ! 

La moindre information est bonne à prendre en ce qui concerne la saison 5 de Peaky Blinders. Depuis le début de l'automne, l'équipe de production et le casting à investit les rues de Manchester et Liverpool -entre autres, pour le tournage de la fameuse cinquième saison, tant attendue. Prévue pour l'an prochain sur BBC One, les fans peuvent d'ores et déjà avoir un petit aperçu de ce que cette dernière réservera. Alors que l'intrigue principale et le casting sont connu du grand public, l'équipe ne boude pas son plaisir à dévoiler quelques images promotionnelles via le compte Instagram de la série. On parle particulièrement de nouveaux visages, à venir... Pour cette nouvelle saison, on pourra notamment compter sur Sam Claflin et Anya Taylor-Joy. Bien entendu, le mystère autour des personnages reste entier... Pour le reste, eh bien, on vous laisse découvrir les nouvelles images, diffusées par le Daily Mirror et le Liverpool Echo ! Et de ce que l'on voit... une mort serait-elle à craindre ?