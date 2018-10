Peaky Blinders : de nouvelles images, dévoilées et l'arrivée d'un nouveau personnage...

Pour la date de diffusion de la saison 5, on devra attendre encore quelques temps. Le tournage ayant commencé aux premières lueurs d'automne, on sait seulement qu'elle sera diffusé courant 2019. Aucune surprise là dedans... En attendant, les équipes et la BBC continuent de teaser le retour du clan Shelby avec de nouvelles images promotionnelles. Une chance pour les fans qui sont à la recherche du moindre détail concernant la prochaine saison. On vous le disait récemment, la saison 5 s'articulera autour de la crise économique de 1929 et des décisions devront être prises par Tommy, devenu Secrétaire du Roi.

Avec le peu d'informations dévoilées, la nouvelle saison s'annonce intéressante et intrigante. Mais alors, doit-on s'attendre à de nos nouveaux personnages ? Forcément. Tout comme la saison 4 avec Adrian Brody et Aidan Gillen, la série s'offre de nouveaux visages pour cette cinquième saison. On parle notamment de Anya Taylor-Joy, révélée dans The Witch en 2015. La jeune femme s'aventurera donc à Birmingham et on ne doute pas, croisera le chemin du leader des Peaky Blinders, Tommy Shelby. Une nouvelle conquête pour le mafieux ? Peut être. Même si sa relation avec Lizzie est ambiguë, on est pas certains qu'ils soient officiellement en couple. Et on ne parle pas de la suffragette Jessie Eden -interprété par Charlie Murphy qui elle aussi, a succombé au charme du gangster... On en sait peu sur ce nouveau personnage et on ne sait pas encore quel nom portera Anya Taylor-Joy dans la série mais on peut déjà avoir un aperçu de ce à quoi elle ressemblera (ci-dessous). Stay tuned...