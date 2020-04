Peaky Blinders : Cet étrange message de Cillian Murphy sur l'avenir de Tommy Shelby (PHOTO)

En plein tournage de la saison 6 avant la crise sanitaire actuelle et le confinement obligatoire des populations, les équipes de Peaky Blinders ont, elles aussi, été forcées de s'arrêter durant quelques semaines ! Si l'on ne sait toujours pas la date exacte de reprise du tournage, Cillian Murphy, l'un des acteurs principaux du programme, a tenu à délivrer un message à ses fans sur l'avenir de Tommy Shelby. Des propos assez intrigants qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention des internautes sur l'avenir, visiblement sombre, du héros de la série télévisée britannique. En effet, le vocabulaire assez dur utilisé par l'acteur semble en dire long sur les prochains épisodes qui seront diffusés.

A special message from Cillian Murphy to the #PeakyBlinders community. pic.twitter.com/gthouWL6zO — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) April 23, 2020

"Bonjour à tous, j'envoie mon amour et ma force d'âme à tous les fans de peaky partout. Nous reviendrons dès que possible, je vous le promets... Causant le chaos et faisant tomber les têtes comme d'habitude. Je tiens à remercier tout particulièrement notre équipe très talentueuse pour son travail acharné et son talent, ainsi que pour la patience et l'indulgence dont elle a fait preuve ces derniers temps. Je ne sais pas pour vous les gars, mais parfois je me demande ce que Tommy Shelby ferait en quarantaine... ? J'espère vraiment qu'il serait occupé à écrire le premier volume de son mémoire "Tommy Shelby - les années d'avant-guerre". C'est quelque chose que j'aimerais lire. Et je pense que maintenant il se coupe les cheveux avec son chapeau, tout en fumant une cigarette." a partagé Cillian Murphy dans son message.