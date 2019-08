Peaky Blinders : A quoi faut-il s'attendre dans la saison 5 ?

Le 25 août prochain, la série Peaky Blinders fera son grand retour sur la BBC au Royaume-Uni. Attendue par des millions de fans depuis des mois, la saison 5 de ce programme devrait nous réserver de nombreuses surprises. Et c'est donc avec enthousiasme que nous retrouverons la famille de bandits originaire de Birmingham la plus célèbre au monde. Entre montée du fascisme et crise financière de 1929, les nouveaux épisodes de la série britannique devraient nous laisser bouche bée. On vous fait un court résumé de ce qui nous attends.

C'est à nos confrères anglo-saxons de NME que plusieurs membres du casting de Peaky Blinders se sont confiés sur l'évolution de leur personnage dans cette nouvelle saison. Concernant Tommy Shelby (joué par Cillian Murphy), ce dernier affirme que "les menaces étaient toujours des menaces extérieures émanant de différents gangs et personnalités, mais il semble maintenant qu'il soit, lui-même, son pire ennemi". Hellen McRoy (Polly Gray) a quant à elle précisé que "Dans cette série, vous commencez à voir les femmes autour des Peaky Blinders se mettre à dessiner des paramètres. Avec les hommes, ils ont l'impression que tout est sans frontière et sans limite". Des propos que confirme Sophie Rundle (qui interprète Ada Thorne). Pour elle, "les femmes dirigent la série". Enfin, du côté de Finn Cole (Michael Gray),

"Il souffre de stress post-traumatique. Il n’a pas grandi avec une famille, c’est la première fois depuis 18 ans que sa famille s’accorde bien avec sa place - mais il a aussi le potentiel génétique d’être un Peaky Blinder". Autant d'indices qui devraient nous rassasier jusqu'à l'arrivée de la série...