Peaky Blinders : 3 choses à savoir sur la saison 5 ! 

Les Peaky Blinders n'ont pas fini de faire parler d'eux. Ce n'est un secret pour personne, les frères Shelby seront de retour pour une saison 5 et Birmingham n'a qu'à bien se tenir ! La saison 4 nous laissait avec un Thomas Shelby réglant ses comptes avec son ami, associé et ennemi Alfie Solomons. Mais alors, la balle l'ayant touché en pleine joue lui a-t-elle été fatale ? Suspens... Voici les 3 choses à savoir sur la nouvelle saison de Peaky Blinders !

Ah ! Qui sera donc au casting ? La saison 4 ayant été riche en rebondissement et surtout, en perte... Mais n'ayez crainte, la quasi-totalité du casting sera présente. Même Cillian Murphy qui campe magistralement le rôle de Thomas Shelby sera de nouveau dans le game. On peut donc déjà espérer qu'il sorte indemne de sa confrontation avec le leader de la mafia juive. Pour le reste, on sait que Charlotte Riley (May Carleton) fera également son retour. En revanche, on ne sait toujours pas si Joe Cole, feu John Shelby, apparaîtra à l'écran dans des flashbacks. Devrait également revenir pour cette saison 5, Aidan Gillen (Game Of Thrones) qui endosse le rôle de Aberama Gold, gitan loyal mais filou ainsi que Jack Rowan qui joue son fils. Du beau monde, du beau monde !

La fin de saison 4 propulse Tommy Shelby au rang de Secrétaire au Roi. Une place qu'il convoitait tout au long de la saison et qu'il a réussi a obtenir grâce à son intelligence de gangster. S'il fait désormais parti du gratin -non sans quelques sacrifices, que peut-on attendre de l'intrigue de la saison 5 ? Peu d'informations ont fuitées mais on peu déjà avancer que cette dernière devrait nous plonger dans les tréfonds des années 30, marqué par la crise économique ainsi que la montée en puissance du fascisme en Europe. Timeline oblige...

Le plus célèbre des gangsters italo-américain débarquera-t-il à Birmingham ? Ou les Shelby rejoindront-ils le Nouveau Continent, à un moment donné ? Deux questions que de nombreux fans se posent -Michael Gray, interprété par Finn Cole, étant exilé à New York. Eh oui, rappelez vous dans le season finale de la saison 4 lorsque Luca Changretta et Tommy se retrouvent face à face, le nom d'Al Capone est évoqué. Mais alors un deal aurait-il été passé en lui et les Shelby ou était-ce un coup de bluff de Tommy ? La réponse...eh bien nous ne l'avons pas encore ! Les informations concernant une possible apparition du mafieux restent plutôt troubles mais nous ne serions pas contre. Après tout, le clan Shleby ne cesse de s'exporter...