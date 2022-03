Payé 6000 euros pour regarder Les Simpson, il décroche un job de rêve !

Chaque jour, des jobs qui semblent idylliques circulent sur la toile : tester des hôtels, vivre dans un phare... nombreuses sont les propositions. Et parfois, il suffit simplement de regarder une série ! C'est justement l'emploi décroché par Alexander Townley, jeune britannique : ce dernier est payé pas moins de 6000 euros pour regarder les Simpson. Un job qui, sur le papier, peut sembler magique mais qui, selon l'intéressé, peut s'avérer parfois "épuisant mentalement".

Dans une interview accordée au LAD Bible, le jeune homme est revenu sur cette expérience aussi incroyable qu'insolite. Visiblement, tout est parti d'un post sur le site Platincasino.co.uk : "Une dizaine de personnes m’ont envoyé le post quand c’est sorti, car mes amis et ma famille connaissent mon obsession malsaine pour la série. Je suis un fan inconditionnel des Simpson et être payé pour regarder la série était mon rêve", explique t-il ainsi. Le principe de son job ? Analyser les épisodes : "On me demande de faire une analyse critique de chaque épisode. Je peux aussi me gaver de donuts vegans gratuits qu’ils m’envoient chaque semaine… qui n’aimerait pas ça ?"

Etre payé pour regarder les Simpson

Des nuits passées devant les épisodes

Evidemment, tout n'est pas rose : aussi magique que soit l'expérience, Alexander reconnaît une certaine fatigue : "Il y a eu des semaines où j’ai regardé jusqu’à 30 épisodes en une journée, plusieurs jours de suite, c’est vraiment épuisant mentalement", poursuit-il. "J’en suis arrivé au point où quand je mets autre chose pour sortir des Simpson, je me mets inconsciemment à l’analyser aussi !". Pour l'heure, l'analyste a regardé près de 20 saisons (sur 33).

Bien qu'elle soit la série scénarisée la plus longue de l'histoire de la télévision, Les Simpson est (encore et toujours) au sommet : et justement, The Weeknd devrait bientôt faire une apparition. Autrement dit, Les Simpson ont encore de beaux jours devant eux !