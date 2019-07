Paul McCartney : Un nouvel album pour bientôt ?

Lorsqu'on s'appelle Paul McCartney et que l'on est l'un des chanteurs les plus talentueux et célèbres au monde, il y a des choses à ne pas dire ! En l'occurence, promettre un album qui n'arrivera jamais. Car si tel est le cas, des millions de fans à travers le monde risquent d'être déçus. Toutefois, il semblerait bien que cette légende de la musique soit en pleine préparation d'une opus un tantinet original. En effet, le bruit court que Paul McCartney publierait sous peu un album de certains enregistrements jamais dévoilés au grand public.

Récemment interviewé pour son site internet, l'homme de 77 ans affirment concernant ces fameux titres jamais publiés qu'il en possède "Des millions! Et heureusement, il y a un gars de notre équipe appelé Jamie, qui les enregistre. Et il me dit que nous en avons réellement des milliers. Certains sont vraiment bons et parfois je vais en choisir un afin d'y travailler dessus." Actuellement en préparation d'une adaptation en comédie musicale du film La vie est belle, McCartney pourrait bien nous réserver une surprise en sortant un recueil de ses titres laissés jusqu'ici à l'abandon...