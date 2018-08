Paul McCartney tease son nouvel album avec Fuh You et en dévoile la tracklist

Il y a quelques semaines, Paul McCartney a fait l'évènement du côté de ses fans et non, ce n'était pas uniquement parce qu'il a fait un passage dans le Carpool Karaoke de James Corden. L'ancien Beatles (qui s'est tenu à l'écart des charts pendant cinq ans) est prêt à faire son grand retour avec un nouvel album studio - déjà teasé depuis un moment. Côté singles, le britannique a déjà dévoilé quelques morceaux à retrouver sur Egypt Station. Mais aujourd'hui, il en remet une couche avec Fuh You - avec, en bonus, la tracklist de cet album tant attendu.

Opening Station

I Don't Know

Come On To Me

Happy With You

Who Cares

Fuh You

Confidante

People Want Peace

Hand in hand

Dominoes

Back In Brazil

Do It Now

Caesar Rock

Despite Repeated Warnings

Station II

Hunt You Down/Naked/C-Link

May I have your attention, please! Paul has announced that the next service to #EgyptStation will be calling at… pic.twitter.com/acVcp4hd6v — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 14 août 2018

On remarque ainsi que Fuh You est le sixième morceau de l'album et qu'il est précédé par I Don't Know et Come On To Me - tous deux déjà évoilés au mois de juin. Pour promouvoir cet album, Paul McCartney s'est offert des concerts secrets (l'un à Londres et l'autre à Liverpool, évidemment). Notez qu'après la sortie du disque, il se lancera dans une tournée (déjà sold out) en Grande Bretagne. En ce qui concerne Fuh You, il nous offre la une ballade pop, légère et comtemporaine - ce qui, visiblement, se détache un peu de ce qu'il a pu composer jusqu'à présent.

Patience, Egypt Station sera dans les bacs à la rentrée.