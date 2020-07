Paul McCartney se confie sur son retour en studio avec Ringo Starr

Ils sont les deux seuls survivants du plus grand groupe de musique de tous les temps : les Beatles ! Aujourd'hui âgés de plus 70 ans, Ringo Starr et Paul McCartney ont décidé de se réunir autour d'un nouveau projet. L'occasion pour ces deux légendes vivantes de travailler à nouveau ensemble sur une nouvelle version de A Beautiful Night, qui devrait accompagner la sortie d'une nouvelle version de l'album Flaming Pie, sorti en 1997. Un projet qui s'annonce déjà très attendu par les fans du célèbre groupe de rock des années 60 et qui fait partie de la publication d'une collection d'archives exceptionnelles dans laquelle on retrouvera des sons inédits et un livre contenant des images jamais publiées.

"Je disais à Ringo depuis des années que ce serait génial de faire quelque chose, parce que nous n'avions jamais vraiment fait tant de travail que ça ensemble en dehors des Beatles" a récemment confié Paul McCartney à propos des retrouvailles avec son acolyte. Il poursuit : "J'avais cette chanson 'Beautiful Night' que j'avais écrite il y a quelques années. Je l'ai toujours aimée, mais j'avais l'impression de ne pas en avoir la bonne version". L'idée est donc venue naturellement à l'artiste qui aurait effectué quelques changements sur son titre avec l'aide de Ringo Starr. Autre information ? Les garçons de Manchester se seraient tellement amusés à travailler sur ce morceau qu'ils auraient fini par en faire plus que prévu.