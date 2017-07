Paul McCartney retrouve Ringo Starr, les Beatles réunis sur un nouveau titre

Katy Perry présentera les MTV VMAs 2017, des surprises sont à prévoir (probablement). Mais si vous voulez d'autres surprises, on a ce qu'il vous faut aujourd'hui côté musique. En effet, Rolling Stones vient de dévoiler que l'ex batteur des Beatles, Ringo Starr, va dévoiler un LP le 15 septembre sur lequel on retrouvera Paul McCartney ! Non, vous ne rêvez pas, les Beatles seront de retour (ou presque) le temps d'un titre, "We're On The Road Again". Le titre est plutôt évocateur, vous ne trouvez pas ? Paul McCartney ne sera pas seul sur ce titre puisqu'on y retrouvera aussi Joe Walsh de Eagles, Edgar Winter et Steve Lukather de Toto. Bref, carrément du beau monde !

Ce LP Give Me More Love sera donc disponible en septembre et en plus de ce titre qui fait déjà tant parler, vous pourrez y retrouver de nombreux guests et pas des moindres. Peter Frampton, Richard Marx, Glen Ballard, Dave Stewart, et encore Paul McCartney, le retour, sur le titre "Show Me The Way". Ringo Starr tease sur cette réunion depuis le mois de février et les fans des Beatles seront sans doute au rendez-vous pour la sortie de ce disque. Pour les nostalgiques, on a une autre bonne nouvelle : Guns N' Roses donne son premier concert à St Louis depuis 1991, une émeute mémorable et on a même des vidéos pour ceux qui sont un peu trop jeunes...