Paul McCartney réprimande la foule lors de son concert au Liverpool Cavern Club

Cachez-vous, Paul McCartney pousse une colère. Et le chanteur ne déconne pas ! Il en faut pour rendre fou le chanteur et pourtant, c'est ce qu'il s'est produit lors de son concert au Liverpool Cavern Club. Oui, ce sont des choses qui arrivent parfois... Cette fois ci, Paul McCartney réprimande son public sur l'usage intempestif du téléphone. Eh oui, quel est l’intérêt d'assister à un concert si c'est pour passer la moitié du show à prendre des photos et/ou des vidéos ? On comprend le besoin de certains de cumuler les souvenirs mais ne passent-ils pas à côté du moment exceptionnel qu'ils vivent ?

C'est donc la raison qui a poussé le chanteur de soixante seize ans -quoiiii déjà ?!, a s'insurger sur scène. Il ira même jusqu'à interrompre sa performance du titre Twenty Flight Rock, pour remettre à leur place les quelques uns, trop nombreux sûrement, qui ne lâchaient pas leur téléphone.

"Vous avez tous été averti de ne pas utiliser votre téléphone. Vous les prenez, et VOUS (s'adressant à un spectateur en particulier) le prenez et ça m'agace vraiment. Donc, respectez les règles, les gars !" s'adresse-t-il, au public.

"Le téléphone... J'ai été à un concert de Prince et il ne rigolait pas avec ça. Il n'aurait jamais commencé le show, vous savez. Rangez-les ! Vous comprenez ce que je veux dire ?" poursuit-il.

L'agacement de Paul McCartney est compréhensible et son coup de gueule, plus ou moins justifié selon les avis personnels. Mais bon, cela n'a pas empêché les spectateurs d'apprécier le show. Et soyez certains, qu'ils ne recommenceront probablement pas de sitôt !