Paul McCartney : Regardez quel célèbre film il va adapter en comédie musicale !

Il fait partie de ces quelques personnes sur terre à pouvoir être qualifiée de légende vivante. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Paul McCartney ne semble pas en avoir terminé avec le monde la musique pour autant. Bien au contraire. Après plus d'un demi-siècle de succès, ce dernier serait actuellement en train de travailler sur un tout nouveau projet : le lancement d'une comédie musicale. Et pas n'importe laquelle puisque c'est le célèbre film La vie est belle de Franck Capra (1946) qu'il devrait adapter sur scène.

Actuellement en tournée aux Etats-Unis, l'infatigable Sir Paul McCartney ne s'arrête jamais. Préparé en secret depuis des mois, ce projet devrait se faire en collaboration avec le producteur Bill Kenwright et le scénariste Lee Hall, créateur de Billy Eliott ou Rocketman

. Et si l'on en croit les dires du célèbre New York Post, le chanteur aurait déjà terminé "plus de 10 titres" qui "sonneraient comme un album perdu des Beatles

". On note également que cette comédie musicale devrait reprendre la trame historique du film à savoir l'histoire de George Bailey, un homme sur le point de se suicider mais qui finit, grâce à l’intervention d’un ange, par réaliser la valeur de la vie.