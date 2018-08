Paul McCartney : quand l'ex Beatles se remémore son séjour en détention au Japon...

Sur la route des souvenirs, Paul McCartney se livre sur son séjour au Japon durant l'année 1980. Un passage marqué par une courte détention dans une prison japonaise.

L'année 80 n'a pas été de tout repos pour Paul McCartney. Eh oui, lors de son apparition au Carpool Karaoke en juin dernier l'ex membre des Beatles évoque son séjour à Tokyo et surtout de son arrestation à l’aéroport pour possession de marijuana. Les images non diffusées jusqu'ici s'ajoutent au programme d'une heure prévu pour une spéciale Carpool Karaoke : when Corden Met McCartney Live From Liverpool. Pour l'occasion, McCartney se confie à son compatriote, James Corden.

"Je suis encore dans le vague par rapport à la manière dont cela s'est passé. J'avais un peu de marijuana dans mon bagage et j'ai fini en prison pour neuf jours. Effrayant ! Les gars m'ont interpellé "Ooooh ! (son incohérents) et j'ai dit "Bien, qu'a-t-il dit ? et il a dit "Sept ans de travaux forcés". Et en fait, c'était bien la sentence requise pour ce que j'avais fait"" explique-t-il.

Neuf jours pour possession de marijuana ? Oui... Le chanteur en est certain, sa célébrité lui a permit d'échapper à quelques années entre les murs étroits d'une prison japonaise. Mais ce qu'il retiendra surtout de son court passage c'est les bains communs avec les autres prisonniers.

"A la fin, j'étais comme "Allez ! Je vais avec ces gars, même pour un centime. Et nous y sommes tous y aller et c'était drôle, tu sais, être dans la douche avec tous ces japonnais." ajouta-t-il.

Une anecdote qu'il n'est surement pas prêt d'oublier ! Et on comprends pourquoi. Paul McCartney est badass mais on est pas certains qu'il réitérera l'expérience. Rappelons que son nouvel album Egypt Station sortira le 7 Septembre prochain et qu'il est très attendu par les fans !