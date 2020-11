Paul McCartney et Taylor Swift en entretien pour RollingStone

Que se passe t-il lors que deux monstres de la musique se rencontrent ? On aurait pu le découvrir sur scène, cet été, lors de la 50 ème édition du myhtique festival Glastonbury. Taylor Swift et Paul McCartney auraient dû être à l'affiche de la cinquantième édiiton de Glastonbury mais la pandémie en a décidé autrement... pour compenser (un minimum), le média Rolling Stone les a réunis quelques semaines plus tôt, au mois d'octobre. Comment créer un album de chez soi, les secrets d'écriture... McCartney et Swift ont quelques bons sujets de conversation en réserve.

Rencontre entre Taylor Swift et Paul McCartney

"J'ai parfois l'impression d'écrire à quelqu'un qui ne va pas très bien. J'essaie d'écrire des chansons qui pourraient aider. Je pense que c'est l'angle que je recherche : inspirer" - Paul McCartney

Pendant le confinement, Paul McCartney a préparé McCartney III. De son côté, Taylor Swift a livré Folklore : "J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un studio à 20 minutes de l'endroit où je vis", confie Paul McCartney. "Nous étions confinés dans une ferme de moutons avec ma fille Mary, ses quatre enfants et son mari (...). Il n'y avait que deux personnes autorisées à venir, Steve mon ingénieur et Keith qui s'occupe de mon équipement. Tous les trois, nous avons fait l'album", explique l'ex Beatles. Taylor Swift, elle, a travaillé Folklore avec Aaron Dessner (The National) : "Quand le confinement est tombé, j'étais à Los Angeles. Nous étions coincés là-bas mais, ce n'est pas le pire endroit. Nous y sommes restés quatre mois et à cette période, j'ai envoyé un mail à Aaron Dessner et je lui ai demandé s'il voudrait travailler en cette période parce que mon cerveau était brouillé et j'avais besoin de faire quelque chose".

" Je me dis toujours : "Ca ne passera pas en radio pop. Mais quand je faisais Folklore, je me suis dit que plus rien n'avait de sens. Si c'est le chaos partout, pourquoi ne pas utilisé le fichu mot que je veux employer dans une chanson ?" - Taylor Swift

De leur performance manquée sur Shake it Off en plein Glastonbury à leurs passion commune pour la numérologie, Taylor Swift et Paul McCartney se sont livrés dans un entretien à retrouver en intégralité juste ici. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils se retrouveront sur scène, à Glastonbury...