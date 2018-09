Paul McCartney de retour à Liverpool pour le clip de Fuh You 

Vendredi dernier, Paul McCartney dévoilait son nouvel album - plus pop, plus coloré, plus contemporain que ses opus précédents. L'ancien Beatles a toujours su se renouveler et se caler sur son temps et une fois de plus, il l'a prouvé. Avant la sortie de cet opus tant attendu, il avait d'ailleurs publié une lyric video pour le morceau Fuh You, l'un des singles chargé de défendre l'opus. Et voici que quelques jours plus tard il nous offre le clip : cette fois, Paul McCartney nous emmène à Liverpool, la ville qui l'a vue grandir.

La video (en noir en blanc) s'ouvre donc sur deux adolescents qui, côte à côte, rentrent vers une maison, celle de la jeune fille. La scène est mignonne, elle nous arrache un sourire béat (parce que eh, on a un coeur) mais très vite, la magie redescend : la mère de la jeune fille arrive pour mieux chasser le jeune garçon qui, visiblement, s'appelle Jamie. On le suit alors, déambulant dans les rue de Liverpool, mimant les paroles de Fuh You. Le morceau défend donc efficacement le 18 ème album studio de Sir Paul McCartney, Egypt Station. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il viendra le défendre à Paris !