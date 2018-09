Paul McCartney annonce son retour à Paris ! 

Les fans de l'ex Beatles seront heureux d'apprendre que le chanteur sera de retour sur la scène parisienne de La Défense Arena le 28 novembre dans le cadre de sa nouvelle tournée Freshen Up qui défendra son album à venir Egypt Station.

Un retour dans la capitale presque inespéré quand on sait que cela fait trois ans que Paul McCartney n'y est pas passé. Trois ans sans un concert dans l'hexagone, c'est long... Eh oui, les derniers en date remontent à 2015 et se sont tenus au Stade de France ainsi qu'au Stade Vélodrome à Marseille. On est donc ravi à l'idée qu'il puisse de nouveau nous enchanter de son fameux Hey Jude. Une tournée mondiale plutôt attendue et qui passera par le Canada, les Etats-Unis et bien entendu par le Royaume-Uni. Un retour en France, donc, qui réjouis les fans mais pas que! En effet, l'équipe du chanteur et lui même, sont très enthousiastes à l'idée de refouler le sol français.

"Nous aimons toujours jouer en France. Le public est enthousiaste et cela nous porte toujours plus. Nous avons vécu tellement de nuits spéciales en France, que nous savons que ça va être énorme, et nous sommes impatients d'être de retour. Nous avons hâte de vous voir" écrit Paul McCartney dans un communiqué de presse.

Pour les intéressés, sachez que les billets seront en ventes à partir du 13 septembre. Alors soyez sur le qui-vive !