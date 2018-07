Paul McCartney traverse Abbey Road, 49 ans plus tard 

On se souvient tous de l'iconique pochette d'album des Beatles. Celle de leur onzième album, Abbey Road, sortie en 1969. Paul McCartney crée l’événement et refoule le passage pour piétons, 49 ans plus tard. Un moment immortalisé et qu'il poste fièrement sur son compte Twitter.

Photographié en août 69, l'image la plus connu des Beatles a marqué les esprits de nombreuses générations. Encore aujourd'hui, on ne peut passer à côté sans savoir ce qu'elle est. Aujourd'hui, c'est seul que Paul McCartney traverse la rue. Alors qu'il se rendait à un concert plutôt intimiste au Abbey Road Studios, l'ex Beatles décide de rejouer le scénario qu'il y a 49 ans. Filmé par sa fille, Mary, le moment fut donc immortalisé et comme pour marqué le coup, le chanteur tape une petite pose-légèrement caricaturée, face camera. Preuve qu'il n'est pas un vieux grincheux et qu'il ne se prend pas au sérieux. Et ça, on adore.

Outre ce moment qui deviendra-peut être, lui aussi mythique, le chanteur s'est adonné à un concert dans les studios. Concert durant lequel il reprend des classiques des Beatles à l'attention d'un public réduit. Seulement quelques fans du chanteur ont pu y assister grâce à un jeu concours dans lequel ils devaient expliquer à Paul McCartney pourquoi il fallait les choisir. Une chance incroyable pour une poignée de privilégiés !

Le nouvel album du chanteur Egypt Station sortira en Septembre prochain. Un opus qui comptera sur la voix du leader de OneRepublic, Ryan Tedder sur l'un des morceaux.