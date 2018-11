Paul McCartney à l'U Arena de Nanterre, ça donnait quoi ?

Paul McCartney, ex-Beatles et monument de la pop britannique, n'a plus rien à prouver à personne. Hier, celui qui a marqué et inspiré des générations se produisait à l'U Arena de Nanterre pour défendre son dernier album, Egypt Station. Porté par des singles tels que Fuh You, Paul McCartney a montré sa volonté de retourner à un véritable son pop. Mais en live, c'est une toute une autre histoire : quand la légende donne un concert, c'est pour mieux reprendre les classiques des Beatles (comme Let It Be) tout en livrant ses meilleurs hits - le tout, ponctué d'un feu d'artifice. Bref, ce concert, c'était du grand McCartney. Mais alors, qu'est-ce que cela donnait vraiment ? Réponse sur Twitter !

Paul McCartney "Fuh You" @ La Defense Arena, Paris, 28 Nov 2018 https://t.co/wYWT6IMITL #PaulMcCartney #Paris — Rock In Pop (@rock_inpop) 29 novembre 2018

Bien sûr j’aurais pu vous montrer les feux d’artifice sur « live and let die » ou les « hey Jude » fraternels. Mais Paul c’est aussi un mec avec son ukulele, sans doublure...;) #PaulMcCartney @ParisLaDefArena https://t.co/E99V83qrcc — Max Dalle (@MaxDalle1) 29 novembre 2018

Magnifiques chansons, hommages émouvants à son "ami John" et son "frérot George", générosité : le talent intact de #PaulMcCartney mérite juste une sono digne de ce nom. — Philippe Lemaire (@PhilippLemaire) 29 novembre 2018

Paul McCartney en live, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Et par chance, quelques milliers de fans français ont pu assister à cela hier soir.