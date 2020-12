Patrick Bruel dévoile le clip de son titre Le fil (VIDEO)

Blessé durant sa dernière tournée, Patrick Bruel n'avait jamais pu reprendre le chemin de la scène en raison de la crise du coronavirus. Un léger contre-temps pour l'un des artistes les plus populaires de France qui ne l'a pourtant pas empêché de mener à bien d'autres projets. Ainsi, ce vendredi 4 décembre, l'interprète de Au café des délices dévoilera donc l'album et le DVD live de sa tournée Ce soir, on sort. Une série de concerts qui avait réuni plus d'un million de fans et qui demeure, selon les critiques, le meilleur show de sa carrière. "Ce concert est une belle synthèse de tout mon parcours tant au niveau des thèmes qui me sont chers que de la proposition scénographique" confiait-il récemment à l'Écho. Cerise sur le gâteau, l'artiste français vient également de dévoiler le clip de la nouvelle version de Le fil, un titre qui aborde le thème de la transmission et du lien indéfectible qui existe entre un père et son fils.

"Quoi de plus important que ce lien indéfectible entre un père et son fils... Heureux de vous présenter 'Le Fil' nouvelle version réalisée par @yuksekofficial dispo à partir de minuit sur toutes les plateformes et qui sera sur l’album Live qui sort le 4 décembre" écrit Patrick Bruel en légende de l'une des ses dernières publications Instagram. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans du chanteur et leur permettre de s'offrir son dernier projet pour les fêtes de fin d'année.