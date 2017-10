Pasteurdon 2017: Du 11 au 15 octobre !

Le Pasteurdon est l’opération annuelle de sensibilisation et d’appel aux dons de l’Institut Pasteur ! Ensemble, nous avons le don de vaincre les maladies ! Depuis 130 ans, les chercheurs de l’Institut Pasteur se mobilisent sans relâche contre les maladies qui nous menacent. Et aujourd’hui, grâce à votre soutien, ils sont 1500 hommes et femmes, venus du monde entier, animés par la même détermination à combattre les maladies infectieuses, les épidémies, les cancers, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson… Engagez-vous dès aujourd’hui et donnez les moyens de bénéficier demain de la recherche d’aujourd’hui ! Foncez sur le site et faites un don sur pasteurdon.Fr ou au 3620 ! L’opération du Pasteurdon, c’est du 11 au 15 octobre, mais les dons, c’est toute l’année ! A Virgin Radio, c’est votre Lionel qui vous représente, et Alexandra Lamy la maraine !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous sur pasteurdon.Fr pour vos dons les amis ! Soutenez les chercheurs de l’Institut Pasteur !