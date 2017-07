L'été sera chaud avec Virgin Radio ! De juillet à août, Virgin Radio vous propose de vous accompagner au rythme d'un rendez-vous par jour : suivre vos artistes favoris en vacances c'est possible, découvrir des destinations de rêve, apprendre de nos meilleurs conseils, se replonger dans les tubes de l'été des années 2000, tenter sa chance à des blind tests et bien sûr profiter du best of Virgin Tonic jusqu'à la rentrée... Un programme bien chargé où le fun s'invite dans chacun de ces dossiers ! Dernière petite surprise de la semaine : tous les samedis de l'été, vous pourrez désormais en apprendre plus sur vous grâce à nos quizz de personnalité !

Qui ne s'est jamais demandé quelle destination de rêve était faite pour lui ? Pour tous ceux qui sont sur le point de partir loin de leur quotidien, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel genre de pote êtes-vous en vacances ? Et il se murmure également que Virgin Radio vous permettra de savoir quel artiste ElectroShock vous êtes ainsi que le tube de l'été qui colle le mieux à votre personnalité ! Vous êtes pressés de savoir ? Ne paniquez pas : vous aurez bientôt toutes ces réponses... En attendant on profite de ce vendredi avec le #VirginFriday du jour qui est dédié à Parcels avec le génial "Overnight" !