Pas de tournée mondiale pour Adele !

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis a dévoilé son titre Easy On Me (qui bat déjà tous les records) et s'apprête à dévoiler son album 30, ce vendredi 19 novembre prochain. Récemment invitée par le magazine Vogue à faire la couverture de son dernier numéro, l'interprète de Rolling in the Deep avait également accepté de répondre à une interview du célèbre média. Un concept devenu très populaire sur les réseaux sociaux ces dernières années et dans lequel une personnalité répond de manière spontanée à 73 questions plus ou moins intrusives. Pour l'occasion, c'est depuis chez elle, dans son quotidien, que Adele s'est prêtée au jeu. Une vidéo de plusieurs minutes durant laquelle la chanteuse évoquait son possible départ sur les routes pour une grande tournée à travers le monde. "Dès que possible" s'exclamait-elle face à la caméra du magazine avant d'ajouter avec humour : "Je suis prête à partir, vraiment. Ça dépend juste du Covid. Continuez de garder vos masques et ne répandez pas le variant Delta, et qui sait ?".

Des propos qui ne sont plus réellement d'actualité puisque la chanteuse vient tout juste d'affirmer qu'une tournée mondiale n'était pas d'actualité pour le moment. "Je ne veux pas que les gens viennent à mes concerts en ayant peur. Et je ne veux pas attraper le Covid non plus !" confiait la jeune femme au magazine Rolling Stone. Un revirement de situation qui ne devrait pas faire plaisir à ses fans même si il semblerait que cette décision soit prise pour le bien du plus grand nombre. "Toutes les règles liées au Covid sont différentes partout, le taux d'infection, de vaccination…" affirme t-elle avant de continuer en précisant : "Ça me rend nerveuse d'essayer d'organiser une tournée mondiale quand personne n'est au même niveau. La dernière chose que je veux faire est d'annuler encore des shows". Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience en attendant une éventuelle annonce. Mais surtout, prier pour que la situation sanitaire ne s'aggrave pas. Ce qui ne semble pas être le cas à l'heure où nous écrivons cet article.

