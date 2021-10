Pas de saison 3 pour Validé, la bande-annonce de House of The Dragon et une date pour la suite de Sex and The City... Toutes les news série !

En ce moment, les reboot ont le vent en poupe : Gossip Girl s'offre une nouvelle jeunesse, comme Charmed ou, plus récemment, Dexter. Pour rappel, le tueur en série originaire de Miami fera son grand retour sur Showtime avec une saison inédite en novembre prochain. Bref, 2021 nous aura offert de bons moments en matière de série. Et justement, il y en a un que l'on attend plus que les autres : il s'agit du retour de Sex and The City, évidemment.

La série qui a fait les beaux jours de HBO dans les années 2000 fera ainsi officiellement son grand retour sur HBO Max en décembre prochain*. Au programme, And Just Like That, une saison parfaitement inédite. Côté casting, Mr Big sera bel et bien présent (de quoi compenser légèrement l'absence de Samantha...). De son côté, Carrie sera entourée de ses amies de toujours Charlotte et Miranda.

Il faudra ainsi faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de la petite bande... une chose est sûre, Carrie ne faillira pas à sa réputation côté style.

C'est LA bonne nouvelle de cette semaine : la troisième (et ultime) saison de Family Business sera disponible ce 8 octobre sur Netflix.

Souvenez-vous de la saison 2 : dans le dernier épisode, nous apprenions que Catherine était en réalité Pénélope Cavillan (qui traite avec de nombreux cartels). Cette dernière prend peur et décide de kidnapper la famille. Ainsi, après cette scène spectaculaire, "les Hazan se retrouvent en effet prisonniers d’un gang rival, quelque part en Amérique du Sud... Ils vont devoir compter sur l'ingéniosité et le talent légendaire de chacun des membres de la famille pour s’évader, à leur façon", annonce le Synopsis.

Les Hazan feront ainsi leurs adieux à Netflix avec tout l'humour qu'on leur connait. Promis, on ne spoile rien ! Family Business sera disponible dès 9h sur Netflix.

C'est probablement l'un des programmes les plus attendus de l'année ! Trois ans après l'arrêt très médiatisé de Game of Thrones, la chaîne HBO avait lancé il y a quelques mois la production du préquel de sa série mythique intitulé House of The Dragon. Alors que ce nouveau projet devrait débarquer sur nos écrans en 2022, la bande-annonce officielle vient d'être dévoilée. Et ça annonce du lourd. Actuellement filmé en Angleterre, le programme se déroulera 200 ans avant la rébellion de Robert Baratheon et la chute du Trône de Fer. Une intrigue qui devrait donc se concentrer sur la famille régnante de l'époque à savoir les Targaryen. Vous l'aurez compris, il s'agira donc des ancêtres de Daenerys, personnage phare de Game of Thrones. On devrait ainsi pouvoir découvrir les secrets qui se cachent derrière leur histoire mais surtout la manière dont ils se sont imposés dans les fameux sept Royaumes.

"Les rêves ne nous ont pas faits rois. Ce sont les dragons !" peut-on lire dans cette bande-annonce de quelques secondes qui nous montrent plusieurs scènes énigmatiques avec certains des personnages principaux interprétés par Matt Smith, Olivia Cooke ou encore Emma D'Arcy. Directement inspiré des livres de George R.R. Martin, ce nouveau programme sera réalisé par Miguel Sapochnik, déjà à l'origine de la série-mère. Si très peu d'informations ont été révélées à propos de House of The Dragon, on sait déjà qu'une diffusion est à prévoir pour l'année prochaine. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir découvrir ce nouveau programme.

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir cumulé plusieurs millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, après plusieurs mois d'attente et d'innombrables teaser balancés sur la suite de la série, Franck Gastambide et Canal+ viennent enfin de confirmer la date de diffusion de la saison 2 qui sera à découvrir à partir du 11 octobre prochain, sur la chaîne cryptée. Si l'absence d'Apash (interprété par Hatik), est désormais quasiment certaine, l'intrigue de ces nouveaux épisodes devraient se concentrer sur une jeune rappeuse intitulée Laeti et incarnée par l'actrice Laetitia Kerfa. Selon plusieurs sources, c'est William, Brahim et Dj SNO qui devraient s'occuper de la carrière de la jeune artiste au sein du label créer par leur ancien ami. Une saison qui s'annonce riche en rebondissements et qui devrait attirer une nouvelle fois de nombreux spectateurs.

Seulement voilà, il semblerait que ce deuxième chapitre soit le dernier avant un long moment pour Franck Gastambide. "Je te donne une exclu : pour l’instant, j’ai besoin de changer d’univers et il n’y aura pas de saison 3 de Validé. Après le succès phénoménal de la saison 1 il fallait que j’y retourne mais je ne peux pas être ce mec qui va passer sa vie à faire Validé, j’ai besoin d’explorer d’autres choses, et je suis d’ailleurs en train de finaliser l’écriture de mon nouveau film, une comédie d’action qui sera mon plus gros budget. J’ai aussi besoin de laisser le rap game évoluer, voire comment il m’inspire, et peut-être que dans deux ou trois ans Validé reviendra avec une nouvelle intrigue forte." confiait-il récemment à Première. Une triste nouvelle pour les amateurs de l'une des premières séries du le rap en France qui devrait donc tirer sa révérence d'ici quelques mois et ne pas revenir de si tôt. On espère tout de même que Franck Gastambide ait envie de continuer à faire vivre les personnages de Validé dans les prochaines années !