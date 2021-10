Pas de saison 3 pour la série Validé, découvrez pourquoi !

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir cumulé plusieurs millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, après plusieurs mois d'attente et d'innombrables teaser balancés sur la suite de la série, Franck Gastambide et Canal+ viennent enfin de confirmer la date de diffusion de la saison 2 qui sera à découvrir à partir du 11 octobre prochain, sur la chaîne cryptée. Si l'absence d'Apash (interprété par Hatik), est désormais quasiment certaine, l'intrigue de ces nouveaux épisodes devraient se concentrer sur une jeune rappeuse intitulée Laeti et incarnée par l'actrice Laetitia Kerfa. Selon plusieurs sources, c'est William, Brahim et Dj SNO qui devraient s'occuper de la carrière de la jeune artiste au sein du label créer par leur ancien ami. Une saison qui s'annonce riche en rebondissements et qui devrait attirer une nouvelle fois de nombreux spectateurs.

Seulement voilà, il semblerait que ce deuxième chapitre soit le dernier avant un long moment pour Franck Gastambide. "Je te donne une exclu : pour l’instant, j’ai besoin de changer d’univers et il n’y aura pas de saison 3 de Validé. Après le succès phénoménal de la saison 1 il fallait que j’y retourne mais je ne peux pas être ce mec qui va passer sa vie à faire Validé, j’ai besoin d’explorer d’autres choses, et je suis d’ailleurs en train de finaliser l’écriture de mon nouveau film, une comédie d’action qui sera mon plus gros budget. J’ai aussi besoin de laisser le rap game évoluer, voire comment il m’inspire, et peut-être que dans deux ou trois ans Validé reviendra avec une nouvelle intrigue forte." confiait-il récemment à Première. Une triste nouvelle pour les amateurs de l'une des premières séries du le rap en France qui devrait donc tirer sa révérence d'ici quelques mois et ne pas revenir de si tôt. On espère tout de même que Franck Gastambide ait envie de continuer à faire vivre les personnages de Validé dans les prochaines années !