Pas de saison 2 pour Le Jeu de la Dame, le retour d'un personnage culte dans Grey's Anatomy et des indices sur la saison 4 de Stranger Things... Toutes les news série !

La dix-septième saison du show médical s'ouvrait cette nuit, faisant entrer le virus du Covid-19 au Grey Sloan Memorial Hospital. On attendait un épisode lourd et riche en émotions et une fois de plus, les showrunneurs n'ont pas déçu. Connue pour ses twists et ses coups de théâtre, Grey's s'est surpassée pour ce premier épisode. L'on y retrouve ainsi, les médecins pris par l'effervescence de la pandémie. Meredith, complètement drainée d'avoir perdu bon nombre de patients finit par s'effrondrer sur le sol de l'hôpital.

Alors entre la vie et la mort, Grey se retrouve sur une plage... là où Derek l'attend. Vous l'aurez compris, Derek Shepherd fait son grand retour dans cet épisode. Alors évidemment, Derek est mort. Ce retour n'est pas réel. Mais ces retrouvailles, même dans l'inconscient de Meredith, en ont choqué plus d'un...

Une fois de plus, Grey's Anatomy a su trouver le parfait équilibre entre émotion et surprise, ouvrant cette saison en grande pompe.

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris en ce début du mois d'octobre. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui devraient pouvoir retrouver leurs personnages favoris d'ici quelques mois. Alors que les récents clichés du tournage et les indices nous en apprennent davantage sur la suite des aventures de Mike, Eleven, Dustin et les autres, Netflix vient de dévoiler des informations inédites concernant le premier épisode du nouveau chapitre de la série. Comme on peut le voir sur une publication Twitter (ci-dessous), il semblerait que "The Hellfire Club" soit le titre du premier chapitre. On retrouve également une photo de l'un des acteurs portant un sweat sur lequel on peut voir le logo de ce mystérieux intitulé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est flippant. On distingue ainsi un dessin dès plus glauque puisqu'il met en avant un personnage démoniaque avec la peau rouge, des crocs de vampire et des cornes jaunes. Le tout est entouré d’épées enflammées et de dés polyédriques. Un clin d'oeil évident à Donjons et Dragons, auquel les jeunes héros de Stranger Things adorent jouer.

Stranger Things saison 4 épisode 1 :

Mais alors qu'en est-il réellement de ce "Hellfire Club" ? Malheureusement, rien a été officiellement révélé pour le moment. Si il est clairement question de la bande-dessinée X-Men, il semblerait donc qu'il y ait un lien entre l'histoire de ce club qui a tenté de séduire Jean Grey (une héroïne Marvel) pour la faire basculer vers le côté obscur et l'intrigue de la prochaine saison de Stranger Things. Quant à savoir si c'est la même chose qui se produira pour Eleven (Millie Bobby Brown), il faudra patienter encore quelques mois puisque la quatrième saison du programme ne devrait débarquer qu'en 2021 !

Depuis près de 10 ans, The Walking Dead joue avec nos nerfs. Si la série s'est un peu essouflée, elle su pourtant remonter dans les audiences. Mais, souvenez-vous de l'époque où nous retenions tous notre souffle, tremblant à l'idée de découvrir qui allait périr... justement, lors d'un entretien accordé à Looper, Scott Gimple s'est confié : quel fut l'épisode le plus difficile à écrire ? Le plus traumatisant ? On vous le donne dans le mille, il s'agit du Season Premiere de la septième saison, The Day Will Come When You Won't Be.

"Cet épisode a été vraiment pénible à écrire, et je pense que je l'ai vécu du point de vue de Rick, Maggie, Sasha et Rosita, en ressentant leur douleur. Avec un scénario comme celui-là, on est concentré et on travaille uniquement sur ça, on a plus que ça dans sa vie. C'était, du point de vue de l'écriture, très difficile à réaliser. De vivre uniquement dans l'imaginaire de cet épisode, puis de le tourner et de le vivre. D'autant plus que j'étais proche de Steven Yeun et Michael Cudlitz. Pour écrire cet épisode correctement, je pense qu'il fallait le ressentir, et c'était assez traumatisant. Car même si toutes les morts ont été très dures, pour celle-là, j'ai dû en quelque sorte réellement le vivre pour l'écrire", avoue t-il.

Il faut dire que le massacre provoqué par Negan fut d'une violence inouïe pour les télespectateurs. Les morts de Glenn et d'Abraham ont laissé les aficionados sous le choc - tout comme l'équipe. Qualifée de "sadique et graphiquement violente", cette scène reste et restera la plus violente de l'histoire de The Walking Dead.

Il y a quelques jours, Netflix dévoilait Le Jeu de la Dame ! Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, le programme raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans l'Amérique des années 1960. Au coeur de l'intrigue, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi contre son addiction aux médicaments et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexion les plus populaires et difficiles au monde.

Pourquoi le Jeu de la Dame, Unorthodox ou Dans Leur Regard n'auront pas de saison 2 ?

Bénéficiant d'un engouement énorme depuis sa sortie, Le Jeu de la Dame a rapidement suscité les interrogations quant à la mise en oeuvre d'une seconde saison. Malheureusement, malgré un attrait certain de la part des abonnés de la plateforme, Netflix vient de confirmer dans une publication Twitter (voir ci-dessus) que la mini-série n'aurait pas de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme le précise le géant américain, la définition même du mot mini-série signifie "série dont l'histoire tient en une seule saison. Elle n'a pas vocation à en avoir d'autres". Des propos qui, comme on peut le constater, s'appliquent également pour Dans leur regard, Unorthodox ou encore Unbelievable.