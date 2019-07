Pas de nouvel album pour Billie Eilish mais une collaboration avec Justin Bieber ?

2019 aura été l'année de Billie Eilish : Coachella, un album sorti et applaudi... on ne vous refera pas l'inventaire. Toujours est-il qu'elle est celle qui révolutionne la pop et qui, en plus, plait à ses aînés - d'Elton John en personne à Dave Grohl. On ne va pas se mentir, après le succès incontestable de son premier opus, nous attendons tous la suite avec impatience. Or, ce n'est pas pour maintenant. La jeune artiste a nié les rumeurs de nouvel album MAIS ne laisse pas ses fans sans rien. Tenez-vous bien, dans une story Instagram (on n'arrête pas le progrès), elle aurait laissé entendre qu'un remix de bad guy pourrait bien voir le jour... avec Justin Bieber !

ATTENTION, rien n'est officiel. Les fans se sont simplement contentés de "rassembler les indices", pour citer Idolator. Si vous suivez de prêt Billie Eilish, alors vous savez qu'une version "alternative" de bad guy circule... avec la voix de Justin Bieber. Eh bien figurez-vous que la version officielle pourrait (on insiste sur le "pourrait") sortir d'ici le 12 juillet.

Rumeur ou bien, projet sûr ? Réponse d'ici quelques jours !