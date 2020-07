Partez au quatre coins du Globe avec Suzane ! (VIDEO)

L'été approche à grands pas et si jamais vous aviez envie d'évasion, n'en dites pas plus ! Suzane vous embarque aux Quatre coins du Globe avec le clip de son nouveau single - issu de Toï Toï. Si la chanteuse contemple l'idée de voyager derrière son écran, force est de constater que le clip est parfaitement illustré : on se croirait en Italie et même à Bali ! Voyez plutôt :

Pour rappel, Suzane défend actuellement son tout premier opus - sur lequel sont à retrouver des titres tels que SLT ou encore Il Est Où Le SAV ? Pandémie oblige, la jeune artiste récompensée aux Victoires de la Musique a été contrainte de reporter sa tournée mais pas de panique ! Elle remontera bientôt sur scène. En attendant, on vous laisse écouter ce single en boucle pour mieux penser aux vacances !