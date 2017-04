Part-Time Friends : Gagnez des places pour leur concert du 4 mai à la Maroquinerie

Après la sortie de la version deluxe de l’album Fingers Crossed le mois dernier, il fallait bien que Part-Time Friends fête ça avec vous. Le duo pop folk hyper attachant sera en concert le 4 mai prochain à la Maroquinerie pour vous présenter leur premier opus en live, et on vous l’assure, vous risquez d’être séduits par les deux amis Pauline et Florent ! Ils se sont rencontrés à l’école et vivent une relation unique, très conflictuelle qui nourrit intensément leur musique. Chacune de leurs chansons nous raconte une histoire, la nôtre, la vôtre, préparez vous à être transportés ! Si vous ne connaissez pas encore Part-Time Friends il va falloir y remédier très vite, et ça tombe bien, Virgin Radio vous fait gagner des places pour le concert du 4 mai !

Pour tenter de gagner vos places pour le concert de Part-Time Friends le 4 mai prochain à la Maroquinerie, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable, puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort. Quelques heureux gagnants remporteront leurs invitations pour assister à l’événement en partenariat avec Virgin Radio ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.