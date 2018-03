Part-Time Friends et LAUV dans Le Lab Virgin Radio dimanche !

Vous le savez, cheaque dimanche, Lionel vous accompagne avec le lab Virgin Radio et ce, dès 20 heures. Après avoir reçu Madame Monsieur, Angèle ou encore Antoine Elie, Lionel accueille cette fois Part Time Friends et LAUV. Les premiers, vous connaissez leur titre, Here We Are. D'ailleurs, sachez qu'ils iront bientôt défendre leur premier album en concert au Café de la Danse. Mais avant cela, petit passage dans le Lab ! Comme toujours, ils seront en live et en interview !

Autre artiste à suivre de près et à découvrir dans le Lab, LAUV. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que son morceau X devrait vite monter dans les charts. Parce que le Lab est toujours dans les staring blocks lorsqu'il s'agit de nouveauté, il était normal pour l'américain de se confier au micro de Lionel !

Alors comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dimanche, dès 20H !